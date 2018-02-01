Жители многострадального дома на улице Княжеской 4, уже в первый день весны въедут в свои отремонтированные квартиры

Такое обещание дал накануне первый вице-мэр Анатолий Орловский. По его словам, городские службы выполняют данное обещание, и капитальный ремонт пострадавшего от масштабного пожара весной прошлого года здания практически закончен. «Уже 1 марта жители смогут въехать в свои квартиры!»- заявил заместитель и.о. городского головы.

Отметим, что поскольку в результате пожара в доме были уничтожены и серьезно повреждены более десятка квартир, многим жители пришлось временно переселиться в гостиницу «Октябрьская» или к родственникам.

Кстати, бюджетная комиссия горсовета приняла решение о выделении еще семидесяти пяти тысяч гривен на оплату их проживания до начала марта.