Партнеры, а не соперники

Налоговики Одесской области подвели итоги работы за 2017-й и определили приоритетные направления деятельности в новом году.
В заседании коллегии приняли участие: начальник Одесской таможни ДФС Одесской области Александр Власов, директор Департамента экономической политики и стратегического планирования облгосадминистрации Дмитрий Радулов, руководители территориальных органов ГУ ГФС.
Открыл заседание начальник Главного управления государственной фискальной службы в Одесской области Глеб Милютин.
Свое выступление глава ведомства начал со слов Президента Украины Петра Порошенко:
Насколько же преуспели фискальные органы в реализации этого посыла главы государства?
Итак, задачу по наполнению как государственного, так и местных бюджетов ГУ ДФС в Одесской области выполнило: в бюджеты всех уровней мобилизовано 18 млрд. грн., что на 4 млрд. (30 %) больше поступлений в 2016 году. Это позволило Одесской области занять пятое место по доходам сводного бюджета страны.
Глеб Владимирович поблагодарил всех добросовестных плательщиков, особо отметив, что почти 50 процентов в общей сумме сводного бюджета обеспечили предприятия среднего и малого бизнеса.
По темпу роста поступлений Одесская таможня заняла 4 место среди таможен страны. В 2017 году Одесской таможней ДФС обеспечено поступление 22 млрд. грн., что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Дополнительные поступления составили 5,5 млрд. грн.
На реконструкцию автомобильных дорог в рамках эксперимента Одесская таможня ДФС в 2017 году направила 2,4 млрд. грн. таможенных платежей. Для сравнения, в 2016 году – на эти цели выделено лишь 0,4 млрд. грн.
Увеличение добровольной уплаты налоговых платежей – результат эффективного внедрения стратегических инициатив развития ДФС. Если подробней, этому способствовало уменьшение фискальной составляющей и улучшение сервисных услуг. Так, в 2017 году удельный вес добровольно уплаченных платежей составил 96 процентов, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом году.
Поступления в государственный бюджет, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 29 процентов (8 млрд. грн.).
По налогу на прибыль: в бюджет поступило 877 млн. грн. (на 44% больше, чем в 2016 году).
Поступления по НДС (налог на добавленную стоимость) в 2017 году составили 3,7 млрд. грн. (в 1,5 раза выше, чем в прошлом году).
Об эффективности администрирования НДС говорит тот факт, что при росте объемов реализации в 15 процентов начисления выросли на 48 процентов, больше, чем в 3 раза. Возмещены все заявленные плательщиками суммы, это почти 1 млрд. грн. НДС. Решена проблема просроченных сумм, в частности, в 2017 году ликвидирована задолженность в размере 85 млн. грн.
Руководитель ГУ ДФС в Одесской области особо остановился на сегменте незаконных операций:
Фискальными органами предупреждено использование «рискового налогового кредита» на сумму 158 млн. грн. По факту уклонения от уплаты налогов было заведено 75 уголовных дел, в т.ч. 26 – по статье 205 «Фиктивное предпринимательство»,
Большое внимание фискальные органы уделяют наполнению местных бюджетов: в прошлом году было мобилизовано 10,5 млрд. грн. Утвержденные местными советами показатели выполнены на 103 %.
Многое сделано и по преодолению теневой занятости, и в этом вопросе Одесская область – лидер среди регионов Украины. В течение прошлого года трудоустроены 234 тысячи человек (на 30 % больше, чем в 2016 году).
Удобство и оперативное предоставление административных услуг - важный вектор в работе фискальной службы. В Одесской области функционирует 23 центра обслуживания плательщиков, в которых за прошлый год плательщики получили более 220 тысяч административных и информационных услуг (на 50 тыс. больше по сравнению с 2016 годом). В прошлом году в Одессе заработал единственный в Украине Мобильный центр обслуживания плательщиков. И, что очень важно, Одесская область – первый регион, начавший внедрять электронные сервисы.
По пожеланию налогоплательщиков в 2017 году начато проведение ежемесячных тематических семинаров, в течение года состоялось 160 таких тренингов.
Основная задача всех подразделений Государственной фискальной службы, как известно, – наполнение бюджета. И налоговая милиция - не исключение. В 2017 году подразделением налоговой милиции обеспечено поступление в бюджет 52 млн. грн. в рамках погашения ущерба по уголовным производствам. Это вдвое больше, чем в 2016 году. По этому показателю Одесская область заняла третье место среди регионов Украины.
Глава ГУ ДФС в Одесской области не обошел молчанием и один из самых обсуждаемых в обществе вопросов – борьбу с коррупцией.
В то же время, по мнению руководства ГУ ДФС в Одесской области, на фоне достигнутых результатов и положительных тенденций есть направления деятельности Фискальной службы, которые требуют усиленного внимания.
В 2018 году внимание налоговиков будет сосредоточено на мероприятиях по детенизации экономики, погашению налогового долга, легализации рынка труда, а также активизации взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам уплаты налогов, которые поступают в местные бюджеты.
Словом, есть, над чем работать, что обсуждать, и находить пути решения.