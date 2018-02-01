Партнеры, а не соперники

Налоговики Одесской области подвели итоги работы за 2017-й и определили приоритетные направления деятельности в новом году.

В заседании коллегии приняли участие: начальник Одесской таможни ДФС Одесской области Александр Власов, директор Департамента экономической политики и стратегического планирования облгосадминистрации Дмитрий Радулов, руководители территориальных органов ГУ ГФС.

Открыл заседание начальник Главного управления государственной фискальной службы в Одесской области Глеб Милютин.

Свое выступление глава ведомства начал со слов Президента Украины Петра Порошенко:

Мы сегодня должны создать условия, которые обеспечат эффективное функционирование тем, кто принял на себя ответственное решение начать заниматься бизнесом, создавать рабочие места, платить налоги.

Насколько же преуспели фискальные органы в реализации этого посыла главы государства?

Итак, задачу по наполнению как государственного, так и местных бюджетов ГУ ДФС в Одесской области выполнило: в бюджеты всех уровней мобилизовано 18 млрд. грн., что на 4 млрд. (30 %) больше поступлений в 2016 году. Это позволило Одесской области занять пятое место по доходам сводного бюджета страны.

Глеб Владимирович поблагодарил всех добросовестных плательщиков, особо отметив, что почти 50 процентов в общей сумме сводного бюджета обеспечили предприятия среднего и малого бизнеса.

По темпу роста поступлений Одесская таможня заняла 4 место среди таможен страны. В 2017 году Одесской таможней ДФС обеспечено поступление 22 млрд. грн., что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Дополнительные поступления составили 5,5 млрд. грн.

На реконструкцию автомобильных дорог в рамках эксперимента Одесская таможня ДФС в 2017 году направила 2,4 млрд. грн. таможенных платежей. Для сравнения, в 2016 году – на эти цели выделено лишь 0,4 млрд. грн.

Увеличение добровольной уплаты налоговых платежей – результат эффективного внедрения стратегических инициатив развития ДФС. Если подробней, этому способствовало уменьшение фискальной составляющей и улучшение сервисных услуг. Так, в 2017 году удельный вес добровольно уплаченных платежей составил 96 процентов, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом году.

Поступления в государственный бюджет, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 29 процентов (8 млрд. грн.).

По налогу на прибыль: в бюджет поступило 877 млн. грн. (на 44% больше, чем в 2016 году).

Поступления по НДС (налог на добавленную стоимость) в 2017 году составили 3,7 млрд. грн. (в 1,5 раза выше, чем в прошлом году).

Об эффективности администрирования НДС говорит тот факт, что при росте объемов реализации в 15 процентов начисления выросли на 48 процентов, больше, чем в 3 раза. Возмещены все заявленные плательщиками суммы, это почти 1 млрд. грн. НДС. Решена проблема просроченных сумм, в частности, в 2017 году ликвидирована задолженность в размере 85 млн. грн.

Руководитель ГУ ДФС в Одесской области особо остановился на сегменте незаконных операций:

Всем известна наша принципиальная позиция по «теневому» бизнесу. Одесская область не была и не будет регионом для минимизации налогов. В прошлом году нами отработано 918 «выгодоприобретателей», которые пользовались схемным кредитом на сумму 1,7млрд. грн. Из них 18 предприятий являются фигурантами межрегиональных схем.

Фискальными органами предупреждено использование «рискового налогового кредита» на сумму 158 млн. грн. По факту уклонения от уплаты налогов было заведено 75 уголовных дел, в т.ч. 26 – по статье 205 «Фиктивное предпринимательство», – сообщил Глеб Милютин.

Большое внимание фискальные органы уделяют наполнению местных бюджетов: в прошлом году было мобилизовано 10,5 млрд. грн. Утвержденные местными советами показатели выполнены на 103 %.

Многое сделано и по преодолению теневой занятости, и в этом вопросе Одесская область – лидер среди регионов Украины. В течение прошлого года трудоустроены 234 тысячи человек (на 30 % больше, чем в 2016 году).

Удобство и оперативное предоставление административных услуг - важный вектор в работе фискальной службы. В Одесской области функционирует 23 центра обслуживания плательщиков, в которых за прошлый год плательщики получили более 220 тысяч административных и информационных услуг (на 50 тыс. больше по сравнению с 2016 годом). В прошлом году в Одессе заработал единственный в Украине Мобильный центр обслуживания плательщиков. И, что очень важно, Одесская область – первый регион, начавший внедрять электронные сервисы.

К примеру, раскрывать факты выплаты заработной платы в «конвертах» помогает мобильное приложение «Legal work». Эта программа объединяет информационные ресурсы органов власти, задействованных в мероприятиях по легализации заработных плат. Кроме того, скоро появится мобильное приложение, которое поможет бороться с нелегальными пунктами продажи подакцизных товаров. Очень важной для нас является коммуникация с бизнесом и общественностью региона. Поэтому каждый месяц я и мои коллеги проводим встречи с предпринимателями и представителями общественных организаций в расширенном формате «Налоговая - Таможня - Офис ВПП». Это способствует решению практических вопросов.

По пожеланию налогоплательщиков в 2017 году начато проведение ежемесячных тематических семинаров, в течение года состоялось 160 таких тренингов.

Основная задача всех подразделений Государственной фискальной службы, как известно, – наполнение бюджета. И налоговая милиция - не исключение. В 2017 году подразделением налоговой милиции обеспечено поступление в бюджет 52 млн. грн. в рамках погашения ущерба по уголовным производствам. Это вдвое больше, чем в 2016 году. По этому показателю Одесская область заняла третье место среди регионов Украины.

Глава ГУ ДФС в Одесской области не обошел молчанием и один из самых обсуждаемых в обществе вопросов – борьбу с коррупцией.

Мы никогда не замалчивали факты проявлений коррупции и постоянно ведем борьбу с этим явлением. Могу сообщить, что в течение 2017 подразделением внутренней безопасности выявлено 46 преступлений в сфере служебной деятельности работников ДФС области. В суд уже направлено с обвинительными актами 12 производств. Наша позиция в борьбе с коррупцией неизменна - это «нулевая» толерантность.

В то же время, по мнению руководства ГУ ДФС в Одесской области, на фоне достигнутых результатов и положительных тенденций есть направления деятельности Фискальной службы, которые требуют усиленного внимания.

В 2018 году внимание налоговиков будет сосредоточено на мероприятиях по детенизации экономики, погашению налогового долга, легализации рынка труда, а также активизации взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам уплаты налогов, которые поступают в местные бюджеты.

Словом, есть, над чем работать, что обсуждать, и находить пути решения.