На объездную дорогу Рени выделят еще почти 200 миллионов

В этом году на строительство дороги в объезд города Рени будет выделено 194,676 миллиона гривен. Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Урбанский. Напомним, строительство автомобильной дороги общего пользования «Обход города Рени» планируется завершить в 2018 году. Эту дорогу протяженностью 6,2 километра начали строить еще в 2012 году, но в связи с недостатком финансирования стройку несколько раз приостанавливали. В 2015 году работы на объекте возобновили. Подрядчиком выступает организация «Ростдорстрой». За два года были выполнены основные земельные работы и мостовой переход.

В прошлом году на данном строительном объекте были выполнены работы на общую сумму 119,4 миллионов гривен. В году нынешнем на завершение строительства направят еще почти 200 млн грн.

По словам Александра Урбанского, всего в 2018 году на дорожную отрасль планируется направить приблизительно 50 млрд. грн.

«С 1 января 2018 года начал работу Государственный дорожный фонд, поступления в который ожидаются в сумме 32,6 млрд. грн. Хороших дорог станет больше!», — уверен нардеп.