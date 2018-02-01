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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Процесс создания новых объединенных территориальных громад на Одесчине продолжается

Категория: Новости

   На днях сообщалось об оформлении Килийской городской ОТГ. Добавим, что и Любашевская поселковая ОТГ (с центром в пгт. Любашевка, в состав которой войдут села Агафиевка, Ивановка и Сергеевка) уже на финальной стадии создания. Соответствующие решения 5 февраля были приняты во время внеочередных сессий поселкового и сельских советов. Одесская облгосадминистрация дала положительное заключение, и теперь по обращению ООГА Центринзбирком должен назначить первые выборы в новой громаде.
Положительные выводы облгосадминистрация также представила по проекту распоряжения о создании Окнянской ОТГ, куда войдут пгт. Окны, Антоновский, Гулянский, Должанский, Дубовский, Маяковский, Малаевский Новосамарский, Рымаровский, Ставровский и Топаловский сельские советы, — сообщает пресс-служба облсовета.


Источник: Рупор Одессы



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