Процесс создания новых объединенных территориальных громад на Одесчине продолжается

На днях сообщалось об оформлении Килийской городской ОТГ. Добавим, что и Любашевская поселковая ОТГ (с центром в пгт. Любашевка, в состав которой войдут села Агафиевка, Ивановка и Сергеевка) уже на финальной стадии создания. Соответствующие решения 5 февраля были приняты во время внеочередных сессий поселкового и сельских советов. Одесская облгосадминистрация дала положительное заключение, и теперь по обращению ООГА Центринзбирком должен назначить первые выборы в новой громаде.

Положительные выводы облгосадминистрация также представила по проекту распоряжения о создании Окнянской ОТГ, куда войдут пгт. Окны, Антоновский, Гулянский, Должанский, Дубовский, Маяковский, Малаевский Новосамарский, Рымаровский, Ставровский и Топаловский сельские советы, — сообщает пресс-служба облсовета.