Полицейский из Одесской области продавал оружие

Следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в растрате имущества бывшему чиновнику органов внутренних дел в области (ч. 2 ст. 191 УК Украины).Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. По версии следствия, руководитель отдела реализовал оружие – пистолеты, которые в соответствии с функциональными обязанностями были ему переданы на ответственное хранение.

Следует отметить, что указанное оружие изъято в рамках расследования уголовных дел, как вещественные доказательства.

Пистолеты для отстрела резиновых пуль чиновник продал в Одессе через комиссионный магазин, а полученные средства владельцам оружия не вернул и не перечислил в госбюджет предусмотренные 15 процентов от их стоимости.

Следствием установлено сбыт 10 единиц оружия.

Также во время обыска квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили оружие, происхождение которого устанавливается.

В настоящее время решается вопрос об отстранении указанного лица от исполнения обязанностей, который сейчас работает в органах полиции Одесской области на другой должности.