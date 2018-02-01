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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Полицейский из Одесской области продавал оружие

Категория: Новости

Полицейский из Одесской области продавал оружие

   Следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в растрате имущества бывшему чиновнику органов внутренних дел в области (ч. 2 ст. 191 УК Украины).Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. По версии следствия, руководитель отдела реализовал оружие – пистолеты, которые в соответствии с функциональными обязанностями были ему переданы на ответственное хранение.
Следует отметить, что указанное оружие изъято в рамках расследования уголовных дел, как вещественные доказательства.
Пистолеты для отстрела резиновых пуль чиновник продал в Одессе через комиссионный магазин, а полученные средства владельцам оружия не вернул и не перечислил в госбюджет предусмотренные 15 процентов от их стоимости.
Следствием установлено сбыт 10 единиц оружия.
Также во время обыска квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили оружие, происхождение которого устанавливается.
В настоящее время решается вопрос об отстранении указанного лица от исполнения обязанностей, который сейчас работает в органах полиции Одесской области на другой должности.


Источник: Я и Закон



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