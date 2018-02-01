Финансирование программы для защиты бездомных животных будет увеличено

Для покупки дополнительного транспорта, чтобы оказывать оперативную помощь уличным собакам и кошкам, выделят еще 300 тысяч гривен. Общая стоимость специализированной аппаратуры составит 900 тысяч гривен. Кроме того, на обустройство площадок для выгула собак планируют потратить почти 1,5 миллиона. На стерилизацию и вакцинацию бездомных кошек из бюджета города пойдёт почти миллион гривен. В проекте примут участие около 30 ветеринарных клиник Одессы. «Оперативна помощь будет работать круглосуточно, ориентирована будет на бездомных.

По мере того, как мы будем реализовывать эти мероприятия, будем рассматривать другие возможности использования помощи», — рассказала и. о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк.