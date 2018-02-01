В Одесской области изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

Преступление было совершено накануне в селе Приозерное Килийского района. Об этом сообщил в соцсетях председатель Килийского райсовета Павел Бойченко. По его словам, 15-ти летняя жительница села Муравлевка Измаильского района приехала в Приозерное в гости к знакомым. Именно там один из знакомых, двадцатилетний мужчина, ее напоил и изнасиловал. Преступник задержан и по данным Павла Бойченко уже дает признательные показания. По его мнению, это преступление свидетельствует о том, что 15-ти летнее лишение свободы, к которому был приговорен преступник, изнасиловавший 11-ти летнюю девочку, в селе Десантном не стало уроком для другого преступника.