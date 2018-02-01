В объединенном управлении Пенсионного фонда Белгород-Днестровского происходят преобразования

Начальник Белгород-Днестровского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Гульнур Ядвига провела брифинг для представителей средств массовой информации.

Прежде всего, она проинформировала о реорганизации управления. «В последнее время в медиа-пространстве появились сообщения о якобы ликвидации органов Пенсионного фонда. Хочу отметить, что данная информация не соответствует действительности. Жители нашего города и района могут оставаться спокойными: их права на получение пенсионных услуг ограничено не будет», - подчеркнула Г. Ядвига.

Впрочем, преобразования в органах Пенсионного фонда действительно происходят. И они обусловлены необходимостью изменить к лучшему ситуацию с обслуживанием, дадут возможность максимально приблизить пенсионные услуги к гражданам, разгрузить очереди в более сжатые сроки обрабатывать заявления на назначение, перерасчет пенсий и тому подобное.

Поэтому в прошлом году Правительство приняло постановление об изменениях структуры органов Фонда. Реорганизация предполагает создание одного управления, где будут сосредоточены все административно-управленческие функции: кадровая, юридическая, бухгалтерская службы и тому подобное. Зато бывшие местные управления будут функционировать как подразделения по обслуживанию граждан. Более того, будет расти также и количество удаленных рабочих мест и агентских пунктов, где можно будет получить качественные пенсионные услуги. Они будут организовываться в отделениях почты, банках, ЖЭКах, библиотеках и тому подобное. Итак, каждый житель города и района сможет воспользоваться услугами специалиста Фонда в удобном для него месте.

Как отметила руководитель, не останутся без внимания объединенные территориальные громады и села района. В частности, ведется работа по выделению кабинета для сотрудника Пенсионного фонда в Староказацкой громаде. Систематически осуществляются выезды в сельские советы района, во время которых сотрудники фонда оказывают сельчанам консультационные услуги.

Реформирование Белгород-Днестровского объединенного пенсионного фонда должно произойти в конце 2018 года.

Как сообщалось ранее, громады Белгород-Днестровского района получат землю в собственность.