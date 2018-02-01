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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе поймали женщину с наркотиками

Категория: Новости

В Одессе поймали женщину с наркотиками

   Полицейские охраны задержали женщину 1986 года рождения по подозрению в хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на прохожую, которая при виде людей в форме заметно занервничала. Сотрудники полиции охраны решили провести поверхностный осмотр ее личных вещей.

В левом рукаве полицейские нащупали что-то мягкое – оказалось, что это был пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. На место вызвали следственно-оперативную группу Малиновского отделения полиции, которые изъяли наркотик.

Вещество направили на экспертизу, а в отделении полиции завели уголовное дело по ст.309 УК Украины по факту хранения наркотиков. Следствие продолжается.


Источник: Пора говорить



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