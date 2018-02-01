«Человек без паспорта» Михаил Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах

Об этом он сам с неподдельной радостью сообщил в соцсетях. По прибытии в Амстердам мне вручили документ, который удостоверяет мою личность. «Его мне выдали сразу по прибытию в Нидерланды. Вся процедура заняла всего несколько минут!» При этом Михаил Саакашвили отметил, что данный документ дает ему право находиться в любой стране Евросоюза. Однако он отметил, что собирается продолжать борьбу за возвращение ему украинского гражданства.

Отметим, что в Польше, куда его депортировали из Украины, бывший президент Грузии провел всего сутки. Возможно, потому, что его историческая родина, где его ждет не дождется суд сразу по нескольким статьям, заявила о намерении обратиться к Варшаве с просьбой его экстрадиции в Тбилиси.