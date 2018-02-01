В Одессе снова хотят увековечить память Амины Окуевой

Этот проект будет вынесен на ближайшую сессию горсовета- уже в третий раз. Это намерен сделать все тот же депутат Александр Адзиленко, который уже дважды предпринимал такие попытки. В своем обращении к депутатскому корпусу он отмечает, что одесситка Амина Окуева не только принимала активное участие в событиях на Майдане, но и участвовала в боевых действиях на Донбассе.

В частности, в обороне Дебальцево. Поэтому он предлагает назвать в ее честь одну из одесских улиц.

Отметим, однако, что эта инициатива до сих пор не находило поддержки у депутатов, которые дружно «проваливали» ее уже дважды.

Напомним, что Амина Окуева была убита осенью прошлого года, когда ее автомобиль, был расстрелян из засады под Киевом. Тогда вместе с ней в машине находился и ее муж Адам Осмаев, который отделался ранением.