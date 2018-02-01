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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесский мэр считает все обвинения в свой адрес надуманными

Категория: Новости


   Как он сообщил накануне по прилету в Борисполь, «…я дважды получил вотум доверия одесситов. А все решения, принятые городским советом и исполкомом соответствуют букве закона!» Поэтому он выразил уверенность, что «…уже в ближайшее время все спекуляции на эту тему будут исключены, так как закон и правда на моей стороне»!

Напомним, что сразу по прибытию из-за границы в аэропорт Борисполя он был доставлен на допрос в НАБУ. При этом мэр утверждает, что через своего адвоката заранее предупредил НАБУ о времени своего приезда из Чехии, где находился в служебной командировке.



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