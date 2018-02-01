В США снова стрельба. На этот раз в школе.

Николас Круз, открывший стрельбу в школе в городе Паркленд во Флориде, включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов в коридор и собрались в толпу, сообщил в эфире телеканала MSNBC сенатор Билл Нельсон."Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор-демократ от штата Флорида.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек, еще 16 человек, по данным представителей местной больницы, пострадали. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Личности 12 убитых уже установлены.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Полиция сообщила, что на страницах Круза в соцсетях найдена информация, вызывающая "большое беспокойство".