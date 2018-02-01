Двоих членов банды "Стояна" отправили за решетку

Апелляционный суд Одесской области отправил за решетку двоих членов банды «Стояна». Они убивали, грабили и употребляли наркотики. Как сообщает прокуратура Одесской области, в суде доказано, что двое двоюродных братьев совершили несколько тяжких преступлений.

А именно: участвовали в убийствах, грабежах, поджогах и распространяли наркотики. Теперь братьев окончательно признали виновными в этих преступлениях и дали им по 10 с половиной лет тюрьмы.

Из сообщения прокуратуры Одесской области:

"За умисне вбивство, неодноразові знищення приватної власності та зберігання наркотичних засобів представників банди засуджено до 10 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того із засуджених стягнуто понад 600 тис. грн шкоди, завданої потерпілій стороні. За даними слідства на їх рахунку жорстоке вбивство у 2007 році співробітника інспекції праці поблизу дитячого майданчика по вул. Ак. Вільямса. Від множинних порізів мисливським та кухонним ножом потерпілий помер на місці від гострої втрати крові. Крім того брати підпалили горючою сумішшю і знищили ряд приміщень та квартир. Серед них бістро по вул. Куйбишева та два помешкання поблизу ринку «Привоз». Під час затримання правоохоронцями у засуджених виявлено кокаїн".