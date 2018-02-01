В Одессе появится современный пляж для людей с инвалидностью

14 февраля депутатская комиссия по вопросам соцзащиты Одесского горсовета согласовала проект создания в городе пляжа для людей с ограниченными возможностями.

Как стало известно, он разместится на 11-й станции Большого Фонтана. Стоимость соответствующих работ специалисты оценивают почти в 4,5 миллиона гривен.

Добавим, что уже имеющийся на Фонтане пляж для лиц с ограниченными возможностями в настоящее время для них просто недоступен — пандус и бетон находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. По этой причине представленный на комиссии проект предполагает обустройство новых пандусов и специальных навесов с лежаками. Кроме того, там же появится медицинский пункт. Если данный вопрос будет одобрен депутатами горсовета, то все необходимые работы на пляже проведут уже до начала следующего курортного сезона.