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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Четыре морпеха ВСУ были расстреляны сослуживцами в результате разборок между собой

Категория: Новости

Четыре морпеха ВСУ были расстреляны сослуживцами в результате разборок между собой

   Тела четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты были найдены в доме их временного проживания. Морпехи находились в с. Бердянское недалеко от Широкино в бывшем пансионате. Называется место дислокации — это воинская часть А-2802. По факту убийства военная прокуратура начала уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", - отметила она.
Также Сарган подчеркнула, что по подозрению в данном преступлении были задержаны двое сослуживцев погибших.
"С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние дали признательные показания относительно обстоятельств данного убийства, учиненного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - пишет секретарь генпрокурора.
На данный момент решается вопрос о заключении их под стражу.

Напомним, по подсчетам военных психологов, около сорока тысяч ветеранов АТО нуждаются в психологической реабилитации. Так называемый посттравматический синдром начинает проявляться через два года после возвращения с фронта.



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