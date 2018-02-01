Несуществующий дом. Фиктивная строительная компания обманула одесситов на 7 миллионов

Прокуратура сообщила трем представителям строительной компании о подозрении в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Аферисты обманывали доверчивых покупателей жилья под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки по ул. Дача Ковалевского, 125/6. Наряду с этим никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство у компании не было. Правда мошенники ничего строить и не собирались, а по указанному адресу расположен летний лагерь, находящийся на балансе государства.

Обманщики действовали через специально зарегистрированное юридическое лицо в Приморском районе Одессы – кооператив, куда агитировали вступать граждан и платить деньги на будущее строительство. В общей сложности мошенники «заработали» 7 млн грн.

– Правоохранительные органы обращаются к гражданам, которые также пострадали от мошеннических действий этих лиц, с просьбой сообщать об указанных фактах в органы полиции и прокуратуры по тел .: (048) 779-49-71, - резюмировали в прокуратуре.