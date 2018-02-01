Бойцы АТО получат 5 тысяч гектар земли в Одесской области

Получить землю в Одесской области изъявили желание 6 тысяч 544 участника антитеррористической операции и членов их семей.Об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении Госгеокадастра в Одесской области. По данным ведомства, участникам АТО предоставили 3 тысячи 672 разрешения на разработку проектов землеустройства для отвода земель общей площадью 5 тысяч 16,47 га, из них для ведения личного крестьянского хозяйства 2 тысяч 505 участков — 4 тысячи 884 га и для ведения садоводства 1 тысяча 167 участков - 132,47 га.

Непосредственно в собственность участники АТО уже получили 1 тысячу 579 земельных участков. Их общая площадь составляет 2 тысячи 121,03 гектара. Военные также получили в собственность 1 тысячу 38 участков — 2 тысяч 63,54 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Еще 541 участок — 57,5 га участков отведенные для занятия садоводством.

Предоставление в собственность земельных участков участникам АТО осуществляется в порядке, определенном статьей 118 Земельного кодекса Украины, при условии, что такой гражданин не воспользовался своим правом на бесплатное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения и предоставил документ, удостоверяющий его участие в АТО. На сайте Госгеокадастра размещена пошаговая схема действий для помощи участникам АТО и членам семей погибших воинов, желающих получить земельные участки.