Депутаты борются за увеличение размера субсидий для жителей Одессы

В ответ на запрос депутата Одесского облсовета Дмитрия Чапара в Министерство социальной политики о размере субсидий для населения, пришло сообщение о том, что в принятом Верховной Радой Украины Законе «Про Державний бюджет України на 2018 рiк», изменения не предусмотрены.

Об этом депутат сообщим на заседании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Информация не удовлетворила депутатов, заботящихся о своих избирателях. Обратившись к парламенту, они предложили увеличить субсидии за счет государственного бюджета для приобретения населением необходимого твёрдого топлива и сжиженного газа.