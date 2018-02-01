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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Депутаты борются за увеличение размера субсидий для жителей Одессы

Категория: Новости

   В ответ на запрос депутата Одесского облсовета Дмитрия Чапара в Министерство социальной политики о размере субсидий для населения, пришло сообщение о том, что в принятом Верховной Радой Украины Законе «Про Державний бюджет України на 2018 рiк», изменения не предусмотрены.
Об этом депутат сообщим на заседании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.  Информация не удовлетворила депутатов, заботящихся о своих избирателях.  Обратившись к парламенту, они предложили увеличить субсидии за счет государственного бюджета для приобретения населением необходимого твёрдого топлива и сжиженного газа.


Источник: Взгляд из Одессы



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