Обвинение «утерлось». Суд отпустил Геннадия Труханова без всякого залога под личные обязательства нардепа Дмитрия Голубова

Таким образом, Соломенский суд Киева полностью отклонил ходатайство Прокуратуры. Которая требовала для одесского мэра двух месяцев лишения свободы с правом внесения залога в пятьдесят миллионов гривен. Напомним, что в основу обвинения положено дело о закупке здания завода «Краян» под новую мэрию. Однако, по словам самого Геннадия Труханова, это был вынужденный шаг, поскольку «…учреждения муниципалитета разбросаны по всему городу, чтобы получить справку людям зачастую приходилось проезжать полгорода и занимать очередь с ночи.

Одесситы были на грани социального взрыва!» К тому же, по убеждению мэра, здание «Краяна» было закуплено по нормальной рыночной цене!