Национальные дружины показали свое истинное лицо

Сегодня под Соломенским судом в Киеве произошла массовая драка. Ее инициаторами выступили активисты «Национальных дружин», «Национального корпуса», «Правого Сектора», организации «С-14», «Свободы» и других националистов. Вначале они напали на людей, поддерживающих Геннадия Труханова, дело которого слушалось в суде.

Причем сделали это «доблестные националисты» только после того, как обеспечили, по меньшей мере, трехкратное численное преимущество. А чуть позже националисты напали уже и на полицейских, которые не позволили им ворваться в здание суда. При этом были использованы слезоточивый газ и травматическое оружие. В результате, по меньшей мере, один полицейский и еще три человека получили ранения. Около 15 человек были задержаны.

Отметим, что «фишкой» этого события стало то, что в нападении на правоохранителей приняли активное участие активист «Национальных дружин». И это после того, как всего несколько дней назад их лидеры публично заявляли в телеэфире на всю страну, что «дружины»созданы с единственной целью обеспечения общественного порядка там, где с этим не справляется полиция. И вот теперь они нападали на полицейских!

Согласитесь, такие действия явно не способствует обеспечению общественного порядка, а совсем наоборот, подрывают его!