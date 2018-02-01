Задержаны киллеры покушавшиеся на предпринимателя в Одесской области

Отличная работа оперативников и следователей Одесской полиции - задержана группа криминальных «туристов».

Несколько дней назад «гости» нашей области пытались совершить покушение на жизнь одесского предпринимателя. Происшествие произошло в Ренийском районе. Преступники совершили около 15 выстрелов из автомата АКС по автомобилю и скрылись с места преступления. Пострадавший, мужчина 50-ти лет, который ехал в этот момент домой, не пострадал.

Для оперативного задержания киллеров был введен план «Сирена». Уже через час сотрудники одесской милиции обнаружили двух криминальных «туристов», 1986 и 1981 г. н. Э, в Затоке. Они хотели убежать в автомобиле, на котором, скорее всего, пытались совершить убийство. Третий преступник, 1990 г. н. Э., задержан пограничниками пункта пропуска «Кучурган» при попытке покинуть страну.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ответственность - от 7 до 15 лет лишения свободы.

Всем трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Проверяется причастность к другим видам преступлений.