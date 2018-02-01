Сегодня в Одессе почтили память воинов-интернациалистов

Сегодня, 15 февраля 2018 года, в Одессе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщине вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан.

В парке им. Т.Г. Шевченко состоялось возложение цветов к Мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в афганской войне 1979-1989 гг.». В церемонии возложения приняли участие представители руководства города и области, ветеранских и общественных организаций, воины-афганцы и члены семей погибших.

По центральным улицам Одессы прошла колонна участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих.

Сегодня ритуалы возложения цветов также прошли на Мемориале героической обороны Одессы и в парке на 7 ст. Б. Фонтана, в храмах Одессы провели панихиды по погибшим военнослужащим.

Кроме того, в эти дни в райадминистрациях проходят встречи боевых друзей и встречи с воинами-интернационалистами.