 
Информация к новости
  • Просмотров: 181
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Капризы погоды нарушили работу городского электротранспорта

Категория: Новости


Капризы погоды нарушили работу городского электротранспорта

   По информации КП «Одесгорэлектротранс», из-за сильных порывов ветра в районе Ярморочной площади произошел обрыв трамвайного кабеля. В результате трамвайное сообщение с поселком Котовского оказалось прерванным и трамваи маршрутов №1 и №7 курсировали только улицей Паустовского и Лузановкой. Было так же приостановлено движение трамвайного маршрута №20, более известного, как «Камышовый трамвай». Там подтопило колею. Однако уже к вечеру, когда уровень воды спал, движение «камышового трамвая было восстановлено. До этого по маршруту был временно пущен автобус, работающий по трамвайному тарифу.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 