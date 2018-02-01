Капризы погоды нарушили работу городского электротранспорта

По информации КП «Одесгорэлектротранс», из-за сильных порывов ветра в районе Ярморочной площади произошел обрыв трамвайного кабеля. В результате трамвайное сообщение с поселком Котовского оказалось прерванным и трамваи маршрутов №1 и №7 курсировали только улицей Паустовского и Лузановкой. Было так же приостановлено движение трамвайного маршрута №20, более известного, как «Камышовый трамвай». Там подтопило колею. Однако уже к вечеру, когда уровень воды спал, движение «камышового трамвая было восстановлено. До этого по маршруту был временно пущен автобус, работающий по трамвайному тарифу.