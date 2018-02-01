По традиции перед началом сессии перед зданием горсовета прошел митинг

Правда сегодня он оказался непривычно малочисленным. Перед входом в здание собралось не более двух десятков человек. Большинство требовало обратить внимание на решение жилищно-коммунальных вопросов, в частности срочно решить проблему обеспечения отопления двух домов на улице Вильямса, входящих в местный ОСМД. Однако бех популизма все же не обошлось. Так, несколько человек стояли с плакатами, требующими …создания антикоррупционного суда, что находится в компетенции исключительно Парламента и требовать этого у одесского горсовета столь же эффективно, как скажем требовать вступления Украины в НАТО.