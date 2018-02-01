Одесская область «прибарахлилась» на тысячу доз вакцин от кори

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Максим Степанов. По его словам , соответствующий приказ Министерством здравоохранения уже подписан. Как выяснилось, «лишняя» тысяча доз вакцин от кори обнаружилась в Сумской области. «Горячо благодарю за помощь Сумскую область, а Минздрав –за соответствующий приказ!» - отметил губернатор. Правда, он обратил внимание на то, что для поддержания безопасного 95% уровня вакцинации от кори Одесский регион остро нуждается еще, по меньшей мере, в восьми тысячах вакцин. И где их взять, пока непонятно. А на многочисленные обращения по этому поводу Минздрав упорно не реагирует!