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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесская область «прибарахлилась» на тысячу доз вакцин от кори

Категория: Новости


Одесская область «прибарахлилась» на тысячу доз вакцин от кори

   Об этом сообщил в соцсетях губернатор Максим Степанов. По его словам , соответствующий приказ Министерством здравоохранения уже подписан. Как выяснилось, «лишняя» тысяча доз вакцин от кори обнаружилась в Сумской области. «Горячо благодарю за помощь Сумскую область, а Минздрав –за соответствующий приказ!» - отметил губернатор. Правда, он обратил внимание на то, что для поддержания безопасного 95% уровня вакцинации от кори Одесский регион остро нуждается еще, по меньшей мере, в восьми тысячах вакцин. И где их взять, пока непонятно. А на многочисленные обращения по этому поводу Минздрав упорно не реагирует!



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