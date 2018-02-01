В Одесской области СБУ блокировала сбыт контрабандного оружия из Европы

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одесской области сбыт огнестрельного оружия. Правоохранители установили, что местный житель регулярно выезжал в одну из стран Евросоюза, где закупал оружие. «Товар» злоумышленник контрабандой ввозил в Украину. После «косметической» переработки пистолеты были способны стрелять боевыми патронами.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи дельцом пистолета. Клиентов он подыскивал через Интернет, оружие лично передавал заказчикам, в том числе представителям криминальных кругов региона.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке продажи десяти единиц огнестрельного оружия. При обысках по местам регистрации и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли еще три огнестрельных пистолета.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.