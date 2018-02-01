 
Информация к новости
  • Просмотров: 134
  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

По коммунальным льготам и субсидиям задолженность в Одессе составляет более двухсот сорока миллионов гривен

Категория: Новости


По коммунальным льготам и субсидиям задолженность в Одессе составляет более двухсот сорока миллионов гривен

   Такие данные озвучила на сессии горсовета директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, общий уровень задолженности на начало года составил двести сорок два миллиона гривен. Правда с учетом того, что в январе город получил субвенцию из госбюджета в размере ста трех миллионов, сумма задолженности сократилась и составила сто сорок миллионов. Однако к ней нужно приплюсовать еще семьдесят миллионов долгов, накопившихся за январь.

Добавим, что согласно проведенным расчетам в 2018 годку городу необходима финансирование жилищно-комунальных льгот и субсидий на уровне, по меньшей мере, шестисот миллионов гривен.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 