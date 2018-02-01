Серьезный пожар произошел сегодня утром на Дерибасовской

По информации ГСЧС, около половины шестого утра поступил сигнал о возгорании в помещении кафе, расположенного на первом этаже четырехэтажного дома на Дерибасовской. К моменту прибытия пожарных люди из дома были эвакуированы. На борьбу с огнем ушло около получаса. По предварительной информации, в кафе загорелась фритюрница. Что стало причиной возгорания, устанавливается. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и двадцать человек личного состава.