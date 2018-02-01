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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В Одесском порту задержали нелегальные лесоматериалы

Категория: Новости

В Одесском порту задержали нелегальные лесоматериалы

   54 кубометра лесоматериалов с фиктивными сопроводительными документами нашли в ходе санкционированных обысков 14 февраля в Одесском торговом порту сотрудники прокуратуры Житомирской области совместно с налоговой. Злоумышленников поймали на горячем, когда они приготовились разгружать два автомобиля с лесом. Далее груз должен был по поддельным документам отправиться в Турцию.
Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области налоговая полиция области расследует уголовное производство по факту создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 1 ст. 205 УК України). В суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.


Источник: Житомирский Курьер



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