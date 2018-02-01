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  • Просмотров: 308
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Пьяная стрельба в центре Одессы

Категория: Новости

Пьяная стрельба в центре Одессы

   У автостанции «Привоз» двух пьяных охранников частной фирмы с дракой скрутили прохожие. Этим мужчинам вроде бы не понравилась военная форма нацгвардейца, который проходил мимо. После ругани, агрессивные охранники вытащили пистолет и начали стрелять в воздух, но в конфликт вмешались прохожие и в считанные секунды скрутили двоих мужчин. Люди говорят, увидели как эти двое гнались за молодым военным и махали пистолетом. Известно, что нетрезвых охранников впоследствии отвезли в ближайшее отделение полиции. Сейчас там выясняют все подробности конфликта.



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