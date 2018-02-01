Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении участника массовых беспорядков 19 февраля 2014 года

Следователи прокуратуры области завершили досудебное расследование в отношении одного из активных участников событий 19 февраля 2014 года вблизи Одесской облгосадминистрации. Обвинительный акт по указанной особе прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

Так, гражданин К. подозревается в участии в массовых беспорядках, незаконном оказании сопротивления проведению мирного митинга и препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным расследования 30-летний одессит, который был в группе из числа других, заранее экипированных мужчин, имеющимся у него металлическим прутом безосновательно нанес несколько ударов по ногам оператору центрального телеканала, который осуществлял съемку мирного мероприятия.

Также он вместе с другими так называемыми «титушками» в защитной амуниции, вооруженными деревянными битами, палками и отрезками металлических прутьев, оказывал давление на шеренги правоохранителей, нарушая общественный порядок и угрожая расправой мирным митингующим и журналистам.

В числе прочих, группа мужчин, к которой относился и подозреваемый, громили припаркованные рядом мотоциклы общественных активистов.

Всего во время досудебного расследования в уголовном производстве установлена ​​причастность и пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 9 фигурантов событий вблизи ОГА 19 февраля 2014 года.

Среди них бывший первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, начальник полиции общественной безопасности ГУМВД Украины в области, директор одесского санатория и шесть специально экипированных лиц, непосредственно осуществляли разгон митинга и препятствовали работе журналистов.