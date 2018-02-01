Теперь лавандовые поля будут радовать жителей и гостей Одесской области

Выращивать лаванду планируют на территории запущенного в Тарутинском районе Одесской области центра этнографического, зеленого, сельского и семейного отдыха "Фрумушика-Нова". На месте растения будут перерабатывать, а в период цветения – организовывать экскурсии на лавандовые поля. Об этом сообщают в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Агрокластер "Фрумушика-Нова" станет "центром экологического и сельского туризма", уверена замглавы Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Также на его территории создадут научно-исследовательский центр. В состав войдут представители вузов Одессы.

Ожидается, что проект привлечет инвестиции и поможет сформировать современную структуру экономики Одесской области.

Напомним, «Эко-парк Фрумушика» в Тарутинском районе Одесской области вошел в пилотный список по созданию 6 агро-рекреационных кластеров. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отмечал, что появление кластеров позволит создать комплексный туристический продукт, расширить спектр услуг, обеспечить сельское население постоянными рабочими местами и дополнительными заработками.