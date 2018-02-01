Эхо инквизиции или как в Одессе радикалы казнили чучело

Сегодня активисты «Самообороны» провели акцию протеста под стенами консульства Российской Федерации на Гагаринском плато. Всего в получасовой акции приняли участие примерно 25 активистов. Они принесли с собой «чучело оккупанта», которому отрубили голову, а затем сожгли. Как рассказал глава организации Валерий Начвинов, акция приурочена к 3-й годовщине боев под Дебальцево.

«Это консульство России. Мы понимаем, что это дипломатическая миссия, но это страна агрессор. Этой акцией мы хотели показать, что мы ничего не забыли, мы не забыли, как в 2014-15 годах хоронили парней после боев в Дебальцево», — сказал он.

Контролировать пикет прибыли правоохранители, однако они не стали препятствовать активистам.

После сжигания чучела участники акции направились к зданию ОГА на панихиду и возложение цветов к памятнику Героям Небесной сотни.