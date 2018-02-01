Килия бьет тревогу. ВР ставит под угрозу производство риса в Украине.

В Килийском районе производится около 40% украинского риса. Засеяно этой благородной культурой свыше 5000 га территории, приближенной к Дунаю. Идеальный климат и возможность беспрепятственного полива позволяет производителям обеспечивать высококачественным килийским рисом большую часть территории страны и планировать перспективу экспорта в другие государства.

Однако новое постановление ВР ставит под угрозу производство риса в Украине как таковое. Всем известно, что выращивание этой культуры невозможно без постоянного водоснабжения рисовых чеков. Практически все время роста в них должен быть стоячий, равномерный слой воды.

Планируемое изменение в Налоговый кодекс Украины предусматривает введение с 2018 года ренты на спецводопользование, которое не осилят многие производители.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

«Рента на спецводопользование, введение которой в 2018 году предусматривают изменения в налоговый кодекс, принятые ВР, поставит многих производителей риса в Килийском районе на грань рентабельности и неизбежно приведет к подорожанию риса» — написал он.

Глава райсовета обозначил, что принятые поправки он считает вредительскими, поэтому данная проблема со стороны Килии будет поднята на уровне руководства области.

«Производители риса вносят огромный вклад в формирование бюджета Килийского района, и значительные суммы отчисляют в государственный бюджет. Мы будем решительно отстаивать интересы наших производителей» — дал слово Павел Иванович.