В Одессе иностранцы угрожали мужчине ножом прямо на улице

В полицию обратился 25-летний одессит и сообщил, что в центре города, когда он переходил дорогу на пешеходном переходе, на него неожиданно выехал автомобиль «Toyota Avensis». Из салона выскочили трое неизвестных и под предлогом того, что человек якобы мешает им проехать, начали высказываться в его адрес нецензурной бранью и угрожать ножом. После этого преступники сели в машину и уехали.

По горячим следам сотрудники батальона полиции особого назначения задержали указанный в ориентировке автомобиль. В его салоне находились все трое мужчин, которые оказались гражданами другой страны. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Проверив транспортное средство злоумышленников, полицейские обнаружили в его салоне несколько предметов, похожих на холодное оружие. Они были изъято и направлены на експертизу. По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.