Мэр Одессы вручил ключи от квартир трем семьям

16 февраля 2018 года в ходе проведения очередной сессии Одесского городского совета мэр города Геннадий Труханов вручил документы и ключи от квартир трем семьям.

Две однокомнатные и одна трехкомнатная квартиры (для многодетной семьи сироты) были приобретены в рамках действия Городской целевой программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа. Квартиры распределены в соответствии с действующим законодательством Украины согласно дате постановки на учет в районных администрациях города Одессы.

В квартирах выполнены все необходимые для проживания отделочные работы, установлены сантехническое оборудование, электроплиты и приборы учета.

«Мне очень приятно, что нам сегодня удалось сделать счастливыми еще три одесские семьи. В этом году мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства перед одесситами и в особенности подставлять плечо тем, кто в этом остро нуждается. Уверен, действие городских программ социальной направленности будут расширены», - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.