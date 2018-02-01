Возмутительный акт вандализма с «одесскими корнями» произошел в Киеве

Накануне около полудня неизвестный, находящийся в неадекватном состоянии мужчина проник во двор Соломенского суда и стал топором крушить стоящие там автомобили.

До момента задержания злоумышленник, по словам пресс-службы Соломенского суда, успел существенно повредить двенадцать автомобилей. Причем, как рассказала пресс-секретарь суда Яна Квитенко, «во дворе стояли автомобили не только работников суда, но и сотрудников находящегося по соседству отделения полиции! Человек топором разбил стекла, повредил металлические части, оторвал зеркала…»

Отметим, что, по информации ИА «Думская», вандалом оказался известный своими неадекватными выходками радикал Анатолий Мазур. Который, таким образом, «…мстил судьям за нежелание посадить Геннадия Труханова».

Отметим, что по данным полиции, он прибыл в Киев накануне утром, т.е. уже после вынесения судебного вердикта, с сознательным намерением совершить преступное деяние. Поэтому «соскочить» на нахождение в «состоянии аффекта» шансов у него, очевидно, практически нет.