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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесские бюджетники не нуждаются в «свободном жилье»?

Категория: Новости


Одесские бюджетники не нуждаются в «свободном жилье»?

Такой вывод следует сделать из доклада на сессии городского совета директора управления капитального строительства Бориса Панова.

По его словам, из почти полутысячи бюджетников, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий поучаствовать в программе «Доступное жилье выразили готовность лишь двадцать семь человек. То есть, немногим более 5%.

Впрочем, по его мнению, дело не только в отсутствии желания. Активность потенциальных участников тормозят так же условия программы.

Так, по его мнению, если срок работы в органах местного самоуправления, необходимый для участия в программе снизить с пяти, скажем, до двух лет, то и участников программы станет значительно больше.



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