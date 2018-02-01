Золотая маска и проклятие Тутанхамона: мифы и реальность

16 февраля 1923 года британский исследователь Говард Картер вскрыл усыпальницу Тутанхамона и нашел золотую маску фараона, ставшую, наравне с Венерой Милосской и Моной Лизой, одним из главных вещественных символов мировой культуры. В следующие несколько лет 13 человек, так или иначе связанных с экспедицией, при разных обстоятельствах ушли из жизни, что дало пищу мистическим слухам.

Долина царей

Начало научной египтологии положили французы во время египетского похода Наполеона - император ценил служителей науки и всюду брал их с собой. Однажды во время атаки мамлюкской конницы Бонапарт построил солдат в каре и дал знаменитую команду: "Ученых и ослов в середину!" Изучение древнего Египта продолжили англичане. Немцы тем временем раскапывали руины Вавилона, потому что Ирак входил в состав дружественной Берлину Оттоманской империи, а Египет с 1882 года был британским протекторатом. Археолог Картер и его спонсор, страстный любитель старины Джордж Герберт, он же граф Карнарвон, сотрудничали с 1907 года. Усыпальница Тутанхамона была найдена в Долине царей. Скалистое ущелье на западном берегу Нила неподалеку от столицы Древнего Египта города Фивы (ныне Луксор) в XVI-XI веках до нашей эры стало местом упокоения 63 правителей, от Тутмоса I до Рамзеса X. Последняя значительная находка - гробница с пятью хорошо сохранившимися мумиями - была сделана в Долине царей в 2006 году. При этом 100 лет назад господствовало мнение, что эта местность уже изучена вдоль и поперек, и Картер с Карнарвоном напрасно теряют время. 3 ноября 1922 года участники экспедиции обнаружили под ветхой лачугой ведущие вниз ступеньки, расчистили их и увидели замурованную дверь.

В курочке яичко

Картер телеграфировал в Лондон Карнарвону. 25 ноября тот приехал с дочерью, леди Эвелин.

За дверью исследователи увидели две подземные камеры, полные драгоценных украшений и предметов быта. Там были золотой трон, колесница, вазы, ларцы, светильники, письменные принадлежности.

Усыпальница Тутанхамона: древнеегипетские фрески наносились на сухую штукатурку и потому сохранились лишь в подземельях Усыпальница Тутанхамона: древнеегипетские фрески наносились на сухую штукатурку и потому сохранились лишь в подземельях

Ценностей оказалось столько, что Картер срочно отбыл в Каир для переговоров с властями Египта. 27 декабря раскопки возобновились. Археологи не спеша разбирали, описывали и поднимали на поверхность сотни предметов. Изделия из кожи и ткани в основном истлели. Наконец был обнаружен вход в еще две комнаты. Одну из них почти целиком занимал деревянный футляр длиной 5,11, шириной 3,35 и высотой 2,74 метра, отделанный синей мозаикой и золотыми пластинами. Внутри, как в матрешке, находились еще три футляра мал мала меньше, и, наконец, саркофаг из желтого кварцита весом более тонны. Вскрыв его, археологи увидели позолоченный рельефный портрет усопшего в полный рост, являвшийся крышкой гроба. Подняли ее - и миру явилась мумия с лицом, покрытым золотой маской. Всего в гробнице нашли около 3,5 тысяч предметов. Общий вес золотых изделий составил 110,4 кг, вес маски почти 11 кг. Сейчас она находится в каирском Национальном музее, а ее изображение украшает реверс монеты достоинством в 1 египетский фунт.

Слабая защита

Вопреки легендам о хитроумных смертельных ловушках, могилы фараонов технически были почти не защищены. Современники полагались на стражу, но в периоды смуты, наступавшие в среднем каждые два века, это не работало. К тому же новые правители при финансовых трудностях без стеснения запускали руку в сокровища усопших предшественников. Усыпальница Тутанхамона - единственная, дошедшая до нас в полном великолепии. При этом наружная дверь, по мнению Картера и его коллег, носила следы взлома, а ближайшая к ней камера - постороннего пребывания. Отчего пришельцы, будь то чиновники или воры, ничего не взяли, неизвестно. В этом деле вообще полно загадок.

Юный правитель

Тутанхамон, царствовавший в 1332-1323 годах до нашей эры, примерно за двести лет до Троянской войны и почти за 600 лет до основания Рима, вступил на престол в 10 лет и умер в 19. Все это время вместо него правили другие, и сегодня его имя известно исключительно благодаря усыпальнице.

Причина его ранней смерти неизвестна. В некоторых источниках циркулировала версия о падении с колесницы во время охоты, но исследование мумии не обнаружило достаточно очевидных следов серьезной травмы или тяжкой болезни. Гипотеза отравления придворными также вызывает сомнения. Тутанхамон никому не мешал, военная и жреческая верхушка при нем и так делала все, что хотела. Большинство историков склоняются к мысли, что он был хилым и нежизнеспособным из-за частых инцестов в его роду. Утверждать это со стопроцентной уверенностью невозможно, но некоторые древние источники указывают, что Тутанхамона произвела на свет не жена, а сестра его отца, и он, следовательно, являлся плодом кровосмесительной связи. Юный царь не оставил после себя детей. Династия на нем пресеклась. Следующим фараоном стал первый министр Эйе, которого сменил военачальник Хоремхеб.

Внук Солнца

Отец Тутанхамона Аменхотеп IV был куда более незаурядной личностью. Он правил жестко и властно, а в 1349 году до нашей эры упразднил прежний пантеон богов во главе с Амоном-Ра и велел подданным отныне молиться единому богу Атону, воплощенному в солнечном диске. Себя он провозгласил сыном Атона и взял себе имя Эхнатон, то есть "угодный Атону".

Красавица Нефертити - предполагаемая мать Тутанхамона

При несовершеннолетнем и слабом сыне жречество восстановило более удобный для него прежний культ. Наследник получил при рождении имя Тутанхатон ("земное воплощение Атона"), и стал Тутанхамоном в 14 лет по воле окружения. Большинство историков считают царствование Эхнатона первым классическим примером борьбы между авторитарным правителем-реформатором и олигархией. Российский писатель и исследователь проблем развития цивилизации Александр Никонов указывает на возможную связь тех событий с природным катаклизмом. На средиземноморском острове Санторин произошло грандиозное извержение вулкана. Небо над Египтом надолго затянули облака пепла, температура упала. Фараон воспользовался случаем, чтобы заставить народ молиться солнечному диску и заодно обожествить себя. К моменту его смерти экологическая обстановка пришла в норму, и жрецам не составило труда вернуть старых богов. Несмотря на свои масштабные дела, сегодня Эхнатон известен гораздо меньше его жены Нефертити, прославившейся благодаря дошедшему до нас знаменитому бюсту.

Было ли проклятие?

Через полтора месяца после вскрытия гробницы, 5 апреля 1923 года, лорд Карнарвон скончался в возрасте 56 лет. В течение следующих 10 лет ушли в мир иной еще 12 участников экспедиции или тесно общавшихся с ними людей. Сэр Артур Конан-Дойль, ранее сочинивший жуткий рассказ "№ 249" об ожившей египетской мумии, высказал предположение, что древние отравили воздух усыпальницы неведомым современной науке ядом или бациллами. Версию о мистическом проклятии особенно активно распространяли газета Daily Mail и ее корреспондент в Египте Артур Уэйгалл.

Лорд Карнарвон (справа), Говард Картер и дочь лорда Карнарвона леди Эвелин у входа в гробницу Тутанхамона Лорд Карнарвон (справа), Говард Картер и дочь лорда Карнарвона леди Эвелин у входа в гробницу Тутанхамона

Им, в частности, показалось подозрительным, что в день смерти лорда Карнарвона в Каире на время отключилось электричество, и что одновременно с ним умерла его любимая собака. Правда, та находилась в родовом замке в Англии и в усыпальнице Тутанхамона никогда не бывала. Новоявленный итальянский диктатор Бенито Муссолини после смерти Карнарвона на всякий случай велел убрать из своей резиденции хранившуюся там мумию. Особенно волновала умы надпись на стене комнаты, где находился саркофаг Тутанхамона: "Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя". Но написать жрецы могли что угодно, а факты, скорее, указывают на материалистическое объяснение череды смертей. Лорд Карнарвон давно страдал тяжелой формой астмы. Троим "жертвам проклятия" на момент смерти было изрядно за 70. Еще четверо погибли насильственной смертью либо покончили с собой, один умер от заражения крови после стоматологической операции. Главный нарушитель покоя фараона Говард Картер прожил после своего открытия 16 лет, а дочь лорда Карнарвона леди Эвелин, вошедшая в усыпальницу одной из первых - 57 лет. С другими археологами - а в Египте за двести лет раскопок были найдены порядка 800 мумий - и с десятками тысяч туристов, спускавшихся в усыпальницу Тутанхамона, также худого не случилось.

Могила Тамерлана

Известен еще один подобный казус, связанный с захоронением исторического персонажа. В конце мая 1941 года экспедиция из Эрмитажа прибыла в Самарканд, чтобы вскрыть могилу Тамерлана в мавзолее Гур-Эмир. Не в последнюю очередь советскую власть интересовали возможно спрятанные в ней сокровища. Смотритель музея Масуд Алаев рассказал о поверье: кто потревожит прах грозного завоевателя, тот выпустит на свою страну демонов опустошительной войны. Не желая брать на себя ответственность, археологи через НКВД доложили Сталину. Тот велел не верить сказкам и продолжать работу. Гроб Тамерлана вскрыли 21 июня 1941 года. Каждый волен считать это мистикой или случайным совпадением.

Источник ВВС