 
Информация к новости
  • Просмотров: 150
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Берлин готов выделить деньги на восстановление Донбасса

Категория: Новости

Берлин готов выделить деньги на восстановление Донбасса

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в восстановление востока Украины, а также предлагает постепенно снимать санкции с России. 

Об этом министр сказал на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. Он также заявил о необходимости приложить усилия для улучшения жизни людей на востоке Украины. При этом политик высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелых вооружений на Донбассе и начала работы миротворческой миссии ООН. "Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль. 

Берлин готов выделить деньги на восстановление Донбасса

"Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", - отметил он. Габриэль также поддержал идею размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить", - сказал немецкий министр. Между тем в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и важность продления санкций против России. Собеседники также подчеркнули важность сохранения политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

 

Источник ВВС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 