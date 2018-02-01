 
Информация к новости
  • Просмотров: 443
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Пресс-служба Соломенского райсуда опубликовала заявление по делу Труханова

Категория: Новости

Пресс-служба Соломенского райсуда опубликовала заявление по делу Труханова

Как сообщает strana.ua, Соломенский райсуд Киева назвал неэтичным поведение детективов НАБУ, которые высказали недовольство, что мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа. Заявление суда размещено в Facebook.

САП требовала для Труханова арест с залогом в 50 млн грн.

В суде напоминают НАБУ про принципы равности и состязательности сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения.

Также судьи напоминают, что по кодексу НАБУ их работники должны выполнять "свои полномочия только тем способом, который является соизмеримым, законным, ответственным и этическим".

"Соломенский районный суд. Киева считает, что такие высказывания в адрес суда, как "решение выглядит странным", или избранная мера пресечения "абсолютно несопоставима", являются, по крайней мере, неэтичными.

Вопрос законности и обоснованности принятых по делам судебных решений, как и правомерности совершенных судьями процессуальных действий при рассмотрении дел вправе оценивать только суды апелляционной и кассационной инстанций в соответствии с процессуальным законодательством", - заявили в Соломенском райсуде.

Там также попросили стороны производства "воздерживаться от высказываний, направленных на подрыв доверия к судебной власти".



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 