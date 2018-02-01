Два человека погибли на пожаре в Одессе

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в доме на улице Новосельского поступил около шести часов утра.

Уже через пять минут на место прибыл пожарный расчет. На борьбу с огнем ушло более часа.

К сожалению, на месте возгорания было обнаружены тела двух человек.

Причины возгорания, личности погибших и причина их смерти устанавливается.

Площадь возгорания составила более семидесяти квадратных метров.

В ликвидации пожара принимали участие девять единиц техники и двадцать шесть человек личного состава.