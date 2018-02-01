Два человека погибли на пожаре в Одессе

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в доме на улице Новосельского поступил около шести часов утра.
Уже через пять минут на место прибыл пожарный расчет. На борьбу с огнем ушло более часа.
К сожалению, на месте возгорания было обнаружены тела двух человек.
Причины возгорания, личности погибших и причина их смерти устанавливается.
Площадь возгорания составила более семидесяти квадратных метров.
В ликвидации пожара принимали участие девять единиц техники и двадцать шесть человек личного состава.