 
Информация к новости
  • Просмотров: 228
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Два человека погибли на пожаре в Одессе

Категория: Новости


Два человека погибли на пожаре в Одессе

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в доме на улице Новосельского поступил около шести часов утра.

Уже через пять минут на место прибыл пожарный расчет. На борьбу с огнем ушло более часа.

К сожалению, на месте возгорания было обнаружены тела двух человек.

Причины возгорания, личности погибших и причина их смерти устанавливается.

Площадь возгорания составила более семидесяти квадратных метров.

В ликвидации пожара принимали участие девять единиц техники и двадцать шесть человек личного состава.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 