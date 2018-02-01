«Европейский скиталец» Михаил Саакашвили залетел… в Мюнхен

По информации ИА «УНИАН», Михаил Саакашвили находится в Мюнхене для участия в международной конференции по безопасности.

По неофициальной информации, он намерен в ходе конференции пообщаться с европейскими политиками.

Однако, есть ли у него приглашение на эту конференцию, неизвестно.

Буквально столкнувшемуся с ним журналисту в мюнхенском аэропорту Михаил Саакашвили объяснил тем, что якобы… «находится в Мюнхене транзитом в Брюссель из… Амстердама!»

Отметим, однако, что одного взгляда на карту Старого Света достаточно, чтобы убедиться в тому, что добираться самолетом (!) из Амстердама в Брюссель, это примерно то же самое, что, скажем, из Одессы в Кишинев через… Варшаву.

В которой, кстати, этот украинский изгнанник после депортации провел меньше суток. Уж не потому ли, что даже за этот короткий срок Грузия успела обратиться к польским властям с настоятельной просьбой о его принудительном возвращении на историческую родину? Где его, как известно, уже ждет - не дождется судебный приговор.