В этом году в Одессе будет выпущено не менее десяти трамваев собственного производства

О таких планах отчиталось руководство КП «Одесгорэлектротранс».

Однако, как выясняется, трамваи в Одессе все-таки, в основном, не производят, а собирают или реставрируют. Так, по имеющейся информации, низкопольные корпуса вагонов и ряд важных элементов планируется закупить за рубежом. Однако, тем не менее такая сборка позволяет значительно удешевить новые вагоны. Во всяком случае, по приведенным ранее данным, конечная стоимость оказывается более чем в два раза ниже стоимости закупки новых вагонов. Впрочем, на реализацию данной программы все же придется потратить более пятидесяти миллионов гривен.