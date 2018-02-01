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  • Просмотров: 182
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В этом году в Одессе будет выпущено не менее десяти трамваев собственного производства

Категория: Новости


О таких планах отчиталось руководство КП «Одесгорэлектротранс».

Однако, как выясняется, трамваи в Одессе все-таки, в основном, не производят, а собирают или реставрируют. Так, по имеющейся информации, низкопольные корпуса вагонов и ряд важных элементов планируется закупить за рубежом. Однако, тем не менее такая сборка позволяет значительно удешевить новые вагоны. Во всяком случае, по приведенным ранее данным, конечная стоимость оказывается более чем в два раза ниже стоимости закупки новых вагонов. Впрочем, на реализацию данной программы все же придется потратить более пятидесяти миллионов гривен.



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