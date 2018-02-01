В продолжении боевых действий на Донбассе виноваты, в первую очередь, действующие киевские власти

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такой вывод сделала в своем выступлении на телеканале «NewsOne» лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Во-первых, по ее словам, «…война сейчас - это самый доходный и коррумпированный вид бизнеса! И этим пользуется власть, что называется "на всю катушку"».
А во-вторых, «…именно война поддерживает нынешнюю власть. Поскольку, если бы военных действий не было, народ бы снес действующую власть уже сейчас. А так, граждане показывают себя куда более системными государственниками, чем те, кто ими управляет, продолжают терпеть, поскольку не хотят принести войну в центр Киева!»
По убеждению Юлии Тимошенко, именно поэтому несмотря на многочисленные заявления, на практике власти не делают ничего, чтобы в стране воцарился мир.