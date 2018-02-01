Украину ждет второй фронт?

Такое убеждение уже неоднократно высказывают многие ведущие политологи и аналитики.

По их мнению, после событий в Косово, распространения НАТО на восток, аннексии Крыма и фактического распада Грузии стало ясно, что принцип нерушимости границ, действовавший после второй мировой войны «приказал долго жить».

Следовательно, Европу ожидает новый масштабный передел.

И первой жертвой этого глобального передела станет именно наша Украина. Причем суть даже не в утрате Крыма и потере контроля над значительной частью Донбасса.

Наибольшая угроза территориальной целостности Украины подобралась совсем с другой стороны.

Как напомнил известный политический эксперт Андрей Головачев, бывший президент Румынии Траян Бэсеску, сохранивший большой влияние на органы законодательной и исполнительной власти, заявил о намерении поставить на утверждение Парламента вопрос о денонсации пакта «Молотова-Риббентропа». Того самого, который санкционировал переход от Румынии к СССР всей Бессарабии и части Буковины.

Следовательно, тем самым Румыния делается серьезный шаг к началу процедуры возвращения данной территории. Включающей не только Молдову, но и украинские части Бессарабии и Буковины.

Где, кстати, значительная часть населения уже имеет румынские паспорта, т.е., «де-факто» является гражданами сопредельной державы.

Так что в том, что Украине уже достаточно скоро предстоит жесткая борьба за свою территориальную целостность уже на юго-западных рубежах, сомнений практически не вызывает.

Но «фишка» заключается в том, что эта перспектива имеет не только негативные, но и позитивные стороны.

Ведь все потуги на изменение сложившегося территориального статус-кво базируется на т.н. «историческом праве». Т.е на том, что данные земли в прошлом на протяжении солидного отрезка времени входили в состав других стран.

Так, территории нынешней Бессарабии до 1811 года были частью княжества Молдова, находившегося в то время в вассальной зависимости от Османской империи. Но после русско-турецкой войны перешли в состав Российской империи.

Затем, в 1856 году по итогам другой воны - Крымской, большая часть этих земель оказалась в составе новосозданной Румынии, объединившей территории дунайских княжеств Валахии и Молдовы.

Однако уже через четверть века, после новой русско-турецкой войны Россия вернула себе выход к Дунаю.

Но уже в 1918 году усилиями главного и, пожалуй, единственного военного гения в румынской истории – маршала Авареску междуречье Дуная и Днестра снова вернулось под власть румынской короны. Впрочем, ненадолго. Ибо уже в 1940 году после жесткого ультиматума советского руководства румынам вновь пришлось ретироваться за Дунай.

В общем, по убеждению румынского истеблишмента, претендуя на возвращение данных территорий, они находятся в своем «историческом праве».

Однако… дело в том, что в этом регионе историческое право представляется далеко не однозначным.

И в украинском «рукаве» так же имеются свои исторические козыри. Как минимум, один из которых является, по сути, неубиенным.

Дело в том, что когда в 1811 году территория Бессарабии перешла к России, граница проходила не совсем так, как сейчас. В составе Российской империи оказалась фактически вся дельта Дуная. Включая Сулинское гирло, через которое сейчас проходит основной румынский судоходный путь из Дуная в Черное море.

Причем именно Россия в сороковых годах девятнадцатого века начала там работы по спрямлению Сулинского гирла, что было необходимым условием организации судопотока.

Затем, как уже говорилось выше, в результате двух войн, границы претерпели существенные изменения, в результате чего стабилизировались в нынешнем виде – по северному Старостамбульскому гирлу.

Но то, что Дельта Дуная в течение почти полувека принадлежала Российской империи, а ее правопреемником в данном регионе является как раз Украина – это, как говориться, медицинский факт.

Таким образом, опираясь на историческое право, у Украины в дельте Дуная этих самых прав, по меньшей мере, не меньше, чем у Румынии, которая сейчас владеет этой территорией.

Поэтому территориальные «терки» в Бессарабии – это, по меньшей мере, дорога с двусторонним движением.

И куда это движение пойдет, зависит, естественно, в первую очередь от военной и экономической мощи фигурантов и их дипломатических достижений в привлечении союзников.

Разумеется, в настоящее время наша Украина пока уступает задунайской соседке, которая является полноправным членом НАТО и ЕС.

Однако принимая во внимание традиции «большой политики» уже одного только твердого заявления украинской стороны о праве и готовности на встречные действия могло бы отрезвить агрессивного оппонента.

Так, как это, скажем, было блестяще продемонстрировано во время последней попытки раздела Канады тогдашним премьер-министром страны Пьером Трюдо (отцом нынешнего премьера Джастина Трюдо), который успешно урезонил квебекских националистов, заявив, что «…если делима Канада, то делим и Квебек!»

Результат - налицо. Канада была и осталась неделимой.

Так что есть у кого учиться. Было бы - кому!