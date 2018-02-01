Как делают нас беднее ВИДЕО

"Фактическая инфляция в январе оказалась выше прогноза НБУ, базовая инфляция c января 2017 по январь 2018 года составила – 9,8%.

В ответ НБУ с 26 января 2018 года в третий раз за прошедший год раз повысил учетную ставку. Стала она 16%. Делается это в расчете на то, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Что такое учетная ставка? Это цена денег, по которой Центробанк продает ее коммерческим банкам. Те, в свою очередь, добавляют свои проценты, так формируется процентная ставка (цена) на валюту страны, которую субъект экономики может взять в кредит, скажем, на развитие бизнеса.

Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понять, получив дорогие деньги, производитель заложит их стоимость в цену товара, следовательно, его товар подорожает, и станет менее конкурентоспособным рядом с аналогичным товаром, произведенным на дешевые деньги в другой стране. Так в условиях открытых рынков реализуется недобросовестная конкуренция и доминирование одних стран над другими.

А как с этим в США?

В связи с идущим мировым кризисом руководство ФРС тоже повышает базовую процентную ставку. На конец 2017 года она составляет 1,375%, а на конец 2018 года ожидается повышение учетной ставки (что может и не произойти) до — 2,125%. Вывод прост, в США деньги для экономики дешевле в 10 раз, чем в Украине.

Опыт реформ лихих 90-х

Все что происходит сейчас мы уже проходили в 90-е. В результате «жесткой монетарной политики» НБУ деньги становятся все более недоступными, наступает финансовый голод, предпринимателям нечем платить зарплату, сокращается производство, растет безработица, люди начинают тратить на жизнь отложенные ранее сбережения. По такой не хитрой схеме, очередной раз, денежные средства населения будут конфискованы.

После конфискации идет новая волна печати денег, так к январю 1993 г. в было напечатано денег в 4 раза больше; чем их было в июле 1992 г. Это привело к новой волне инфляции.

Не оправдываются и расчеты на значительную финансовую поддержку Запада. Ссылаясь на неустойчивость политической ситуации, Запад под разными предлогами, традиционно, отказывается инвестировать в украинскую экономику.

Нестабильность обстановки вела и к тому, что украинский бизнес, полученные в ходе реформ доходы, вкладывал в западные банки и предприятия. Именно в период 90-х прежде скрытая коррупция государственных чиновников стала носить открытый характер.

Что делать?

Не пытаться построить аграрную сверхдержаву конкурируя с Древним Египтом и Месопотамией. Необходима структурная перестройка экономики, переориентация на производство высокотехнологичной продукции, имеющей спрос на внешних рынках.

На дорогих деньгах рост экономики не возможен, резкое снижение учетной ставки приведет к инфляции и потере эффекта –получается замкнутый круг.

Как показывает опыт Запад не собирается инвестировать в своих конкурентов, значит необходимо создать условия для внутреннего инвестирования, через легализацию теневого капитала.

Одновременно с этим необходимо развивать внутренний рынок, а это невозможно без решения проблем занятости и роста жизненного уровня населения, создающего покупательский спрос, в том числе и в депрессивных регионах.

Проблема в одном, что, с действующей властью все это невозможно в принципе.