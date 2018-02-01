Депутат Одесского Горсовета Олег Брындак высказал своё мнение в отношении обвинений против мэра

В Соломенском районном суде Киева прошло заседание, где решался вопрос о мере пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова. В это время под зданием суда представители националистических организаций устроили беспорядки, в результате которых пострадали около 20 человек, в том числе и представители правоохранительных органов. У одного из арестованных активистов полицейские изъяли пистолет и боевую гранату.

Попыткой давления на суд со стороны так называемых активистов, назвал все происходящее у стен суда украинский правовед и политический деятель, глава Всеукраинского объединения «Достало!», народный депутат Украины трех созывов Виталий Журавский.

Никто не имеет права давить на суд. Практика, когда "активисты" заходят в помещение суда, или стоят возле помещения суда – это откровенное давление на суд,

- подчеркнул Виталий Журавский в эфире одного из телеканалов.

Депутат Одесского городского совета, председатель фракции «Доверяй делам» Олег Брындак считает, что выдвинутые против мэра Одессы обвинения и суд над ним - это наступление на децентрализацию.

То, что происходило сегодня, по-другому, как наступление на децентрализацию и самоуправление, я назвать не могу. Это наступление на наши законные права, на наше право распоряжаться имуществом, наше право распоряжаться бюджетом, который есть в городе Одессе. Мы готовы нести за это и политическую, и любую другую ответственность. Но давайте это делать честно, а не распечатывать из интернета статьи и приносить их в суд и по этим статьям арестовывать и задерживать человека,

- заявил Олег Брындак.

По словам политолога Костя Бондаренко, дело Труханова свидетельствует о том, что началась «зачистка» неугодных мэров и подготовка к выборам.

Дело Труханова свидетельствует о том, что власть готовится к выборам и зачищает неугодных мэров, чтобы иметь абсолютно подконтрольные города и абсолютно контролируемых людей, которые обеспечат правильные результаты выборов. Подтверждением тому является и вчерашнее заявление руководителя американской разведки о том, что будут досрочные выборы,

- подчеркнул Кость Бондаренко.