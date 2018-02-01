 
Информация к новости
  • Просмотров: 210
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

В центре города снова горело кафе

Категория: Новости


В центре города снова горело кафе

На сей раз - на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в восемь часов пятьдесят минут утра, уже через семь минут на место прибыли пожарные экипажи.

Как выяснилось, возгорание произошло в подвальном помещении. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в противогазах.

В течение получаса пожар был ликвидирован.

В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники и шестнадцать человек личного состава.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Напомним, что всего три дня назад в этом районе горело еще одно кафе. Причины возгорания которого не озвучены до сих пор.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 