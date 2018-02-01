В центре города снова горело кафе

На сей раз - на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в восемь часов пятьдесят минут утра, уже через семь минут на место прибыли пожарные экипажи.

Как выяснилось, возгорание произошло в подвальном помещении. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в противогазах.

В течение получаса пожар был ликвидирован.

В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники и шестнадцать человек личного состава.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Напомним, что всего три дня назад в этом районе горело еще одно кафе. Причины возгорания которого не озвучены до сих пор.